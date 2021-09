USA: niepokojąca aukcja „dwulatek”

Na poniedziałkowej aukcji obligacji 2-letnich USA zanotowano największą rentowność od marca 2020 roku, donoszą amerykańscy blogerzy.

Departament Skarbu sprzedał obligacje 2-letnie za 60 mld USD z rentownością 0,31 proc., największą od marca 2020 roku. Popyt również mógł rozczarować. Był 2,28-krotnie wyższy od oferty, czyli najniższy od bankructwa Lehman Brothers w grudniu 2008 roku. W sierpniu był 2,649-krotnie wyższy, a średnia z poprzednich sześciu aukcji to 2,55-krotność. Negatywnym sygnałem jest także rozkład nabywających. Niebezpośredni, np. zagraniczne banki centralne, wzięli tylko 45,32 proc. papierów, najmniej od kwietnia, wobec 60,53 proc. w sierpniu. Bezpośredni, np. fundusze hedgingowe, czy ubezpieczyciele, wzięli 21,7 proc., tyle co na poprzednich aukcjach. Spowodowało to, że dilerzy zostali z ok. 33 proc. papierów, najwięcej od grudnia 2020 roku.