W 2020 r. amerykańska gospodarka skurczyła się najmocniej od 1946 r., choć trzeci i czwarty kwartał stały pod znakiem odrabiania strat.

Według wstępnego oszacowania Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA), w IV kwartale 2020 r. PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 4,0 proc. w ujęciu annualizowanym.

Mediana prognoz ekonomistów zakładała wzrost rzędu 4,0 proc. wobec 33,4-proc. dynamiki kwartał wcześnie.

Konsumpcja prywatna w ujęciu annualizowanym wzrosła o 2,5 proc. Z kolei deflator PKB w ujęciu kwartalnym zmienił się o 1,9 proc. Natomiast wskaźnik PCE core w ujęciu kwartalnym wyniósł 1,4 proc.

W całym 2020 r. gospodarka odnotowała jednak najgłębszy spadek od czasów II wojny światowej. Szacunki wskazują na 3,5 proc. spadek PKB. Tok wcześniej gospodarka wzrosła o 2,2 proc.

Według badania przeprowadzonego przez University of Chicago i University of Notre Dame stopa ubóstwa w USA wzrosła o 2,4 punktu procentowego do 11,8 proc. w drugiej połowie 2020 r., powiększając szeregi ubogich o 8,1 miliona ludzi.