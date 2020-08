USA: raport ADP rozczarował

Liczba miejsc pracy stworzonych w lipcu w USA przez sektor prywatny okazała się dużo mniejsza niż oczekiwano.

Z wyliczeń ADP wynika, że sektor prywatny stworzył 167 tys. miejsc pracy w lipcu. Oczekiwano, że będzie ich ok. 1 mln. Tylko ok. 1 tys. miejsc pracy powstało poza sektorem usług. Dane z czerwca zostały skorygowane mocno w gorę z 2,4 mln do 4,3 mln, ale nie zmienia to sytuacji, że rynek pracy wciąż jest daleko od odrobienia strat z marca i kwietnia. Wciąż nie odzyskano prawie 20 mln miejsc pracy, które zniknęły z powodu zamknięcia gospodarki w okresie tych dwóch miesięcy.