W grudniu 2021 r. sprzedaż domów na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych spadła o 4,6 proc. w porównaniu do listopada do 6,18 mln w ujęciu annualizowanym, wynika z danych National Association of Realtors (Narodowe Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości).

fot. Luke Sharrett/Bloomberg