Zastępca sekretarza stanu oświadczyła, że zakres sankcji i kontroli eksportu uzgodnionych przez sojuszników i partnerów USA powinny służyć za przykład dla prezydenta Chin, Xi Jinpinga.

- Myślę, że powinno to uświadomić prezydentowi Xi co może go spotkać jeśli udzieli materialnego wsparcia Putinowi – powiedziała Sherman podczas przesłuchania w komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.

Reuters przypomina, że Chiny nie potępiły napaści Rosji na Ukrainę i nie określiły jej nawet jako inwazji, natomiast skrytykowały Zachód za nałożenie sankcji na Rosję.