Usługi prawnicze mogą być nowoczesne i innowacyjne

Rozmowa z radcą prawnym dr Dominikiem Lubaszem, wspólnikiem w kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

Jakie były początki Lubasz i Wspólnicy?

Lubasz i Wspólnicy założyliśmy wraz z prof. UŁ dr hab. Moniką Namysłowską i radcą prawnym Witoldem Chomiczewskim w 2013 roku, jako kancelarię specjalizującą się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i z nowoczesnym podejściem do obsługi biznesu w pozostałych dziedzinach prawa. Stworzyliśmy zespół składający się z innowacyjnych i nagradzanych naukowców oraz praktyków, którzy nie boją się eksplorować nowych obszarów prawa. W ciągu niespełna 10 lat rozwinęliśmy go z 6 do 40 osób w 4 biurach w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie. Będąc partnerem międzynarodowej sieci kancelarii, wspieramy naszych klientów prawie na każdym kontynencie.

Łączymy praktykę z podejściem naukowym oraz zaangażowaniem w tworzenie narzędzi wspierających pracę prawnika. Prowadzimy aktywną działalność publikacyjną. Wszystkie nasze publikacje nawiązują do aktualnych tematów m.in. RODO, e-commerce, SI. Staramy się, by prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz dużą atrakcyjność rynkową, o czym świadczy fakt, że niektóre z tych publikacji np. „Komentarz do RODO”, „MERITUM. Ochrona danych osobowych” były nagradzanymi bestsellerami.

Jednym z waszych podstawowych obszarów zainteresowań są nowe technologie. Jak to się przekłada na praktykę?

Ciągle poszukujemy nowych obszarów świadczenia usług prawnych. Interesuje nas potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w usługach prawnych. Zaowocowało to m.in. naszym udziałem w opracowaniu publikacji The Law of Artificial Intelligence oraz realizacją projektu "Ochrona konsumentów i sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką", finansowanego przez NCN.

Opracowaliśmy narzędzie do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania i analizy ryzyka w RODO - GDPR Risk Tracker. Pracujemy także nad kolejnymi rozwiązaniami np. AILIA (Artificial Intelligence Legitimate Interest Assessment) umożliwiającym wykonywanie testu równowagi w RODO. Za koncepcję tej aplikacji otrzymaliśmy wyróżnienie na Legal Hackathon Wolters Kluwer w 2021 r.

Zainteresowanie nowymi technologiami oraz wola dzielenia się tą pasją legła u podstaw naszego zaangażowania w projekty naukowo-edukacyjne, np. „TechLawClinics” realizowany przez konsorcjum uniwersytetów z Polski, Holandii, Włoch i Francji, a także projekty ELSA Łódź.

Klientami Lubasz i Wspólnicy jest wiele polskich firm. Czym ich przyciągacie?

Nasze motto brzmi „Nowocześnie dla biznesu”. Dążymy do tego poprzez zrozumienie potrzeb biznesu, przyjęte modele rozliczeniowe, ale także w komunikacji, ale także w komunikacji, wykorzystywane narzędzia i wreszcie łączenie praktyki prawa z podejściem naukowym.

Ujęcie usługi prawnej w ramy projektowe pozwala nam na przejrzyste i proklienckie podejście uwzględniające perspektywę biznesu. Równocześnie analizujemy sprawy wieloaspektowo, co jest możliwe dzięki szerokiemu zespołowi specjalistów z różnych dziedzin. Do zakresu specjalizacji oprócz prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych, należą prawo pracy, korporacyjne, podatkowe, własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz UZNK, a także transakcyjne i nieruchomości. W ostatnich miesiącach rozwiązujemy problemy prawne związane z Polskim Ładem, zarówno w obszarze podatków, zatrudnienia, ale także optymalizacji form organizacyjnych działalności gospodarczej.

Jesteśmy laureatem „Client Choice Award” w roku 2021 dla kancelarii najbardziej przyjaznej klientowi, a także „The Legal 500” w 2021 i 2020 r. oraz Global Law Experts w 2017 i 2019 r. w kategorii Data Privacy and Data Protection. W 2021 r. w rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” otrzymaliśmy wyróżnienie „Najbardziej innowacyjna kancelaria”, a rok wcześniej wyróżnienie za wsparcie pro bono przedsiębiorców podczas pandemii.

Kancelaria stara się realizować misję zawodu nie tylko przez świadczenie pomocy prawnej sensu stricto, ale także zaangażowanie w projekty pro bono.

Pomaganie innym to dla nas ważny aspekt działalności.

W 2020 i w 2021 r. postawiliśmy na nieodpłatne dostarczanie wiedzy szerszemu gronu przedsiębiorców, jak i bezpłatne indywidualne konsultacje prawne. Nasz program #PrawoDoPomocy otrzymał honorowy patronat Prezydent Miast Łodzi Hanny Zdanowskiej. Działania te dostrzeżone zostały w rankingu kancelarii prawnych Dziennika „Rzeczpospolita”, który wyróżnił nas za wsparcie pro bono polskich przedsiębiorców podczas pandemii.

By odpowiedzieć na wyzwania ostatnich tygodni, uruchomiliśmy program wsparcia dla osób poszkodowanych i uchodźców z Ukrainy #StandwithUkraine, w postaci broszur w języku polskim i ukraińskim informujących o zasadach przekraczania granicy, podejmowania pracy i działalności w Polsce, możliwościach wsparcia itp. Równocześnie organizujemy webinary „Rzeczowo o Prawie”, w ramach których przybliżamy przedsiębiorcom najnowsze regulacje pomocowe, umożliwiając im włącznie się w programy wsparcia oraz legalne zatrudnianie obywateli Ukrainy. Ich rozszerzeniem jest organizowana 6 kwietnia konferencja „HR, IT, AI, E-COMMERCE – prawne wyzwania dla przedsiębiorców”.

