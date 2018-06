Ustawa o PKK na bakier z konstytucją

Nowa wersja projektu może być w kilku punktach niezgodna z ustawą zasadniczą — twierdzą rządowi prawnicy.

W ocenie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) nowa wersja projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), przedstawiona przez Ministerstwo Finansów pod koniec maja, nie uwzględnia uwag zgłoszonych przez prawników rządowych do pierwotnej wersji projektu. W ocenie RCL, nowy projekt zawiera regulacje „jako potencjalnie prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania, wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP”. W artykule tym mowa jest o tym, że wszyscy są równi wobec prawa i że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W tym kontekście wątpliwości RCL budzi m.in. uprzywilejowana pozycja PFR TFI, które według projektu uzyskuje status „wyznaczonej instytucji finansowej” w sposób uprzywilejowany względem pozostałych TFI. Prawnicy rządowi wskazują, że mimo braku konieczności spełnienia wymogów doświadczenia i wysokości kapitału zakładowego PFR TFI będzie miał „dalej idące uprawnienia niż pozostałe instytucje finansowe”.

Zdaniem RCL, naruszać konstytucję może również późniejszy termin wejścia w życie projektowanych rozwiązań w jednostkach sektora finansów publicznych (w lipca 2020 r.) oraz wyłączenie z wpłaty powitalnej (250 zł) uczestników, w imieniu których umowę o prowadzenie PPK zawarto po 31 grudnia 2020 r.

Niezgodne z ustawą zasadniczą może być także przyznanie prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych w sprawach wynikających z umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, podczas gdy takiej możliwości nie przewidują przepisy o IKE, IKZE i PPE. Program PPK ma wejść w życie etapami. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób mają tworzyć PPK od 1 stycznia 2019 r., co najmniej 50 osób — od 1 lipca 2019 r., co najmniej 20 osób — od 1 stycznia 2020 r., a zatrudniający co najmniej jednego pracownika — od 1 lipca 2020 r.