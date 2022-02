W branży IT liczą się miękkie kompetencje

Rozmowa z Michałem Plechawskim, dyrektorem zarządzającym ds. informatyki i technologii w mBanku.

Zaangażował się pan w projekt Tech Minds — platformę wymiany wiedzy dla uczniów i studentów oraz liderów technologicznych. W jego ramach jest realizowany również konkurs grantowy, w którego jury Pan zasiada. Skąd ta decyzja?

Gdy sam byłem studentem, brakowało mi kontaktu z ludźmi, którzy są już obecni na rynku pracy. Projekt Tech Minds oferuje młodym ludziom dostęp do świata biznesu. Cieszy mnie więc, że mogę się dzielić ze studentami swoimi doświadczeniami, a jednocześnie poznaję ich postrzeganie świata i priorytety. To dla mnie również cenna nauka.

W ostatnich latach, zwłaszcza w dobie pandemii, podmioty finansowe zdały sobie sprawę, że nie mają szansy dalej się rozwijać bez cyfryzacji swoich usług czy struktur. Jednym słowem, digitalizacja to trend, który całkowicie dominował sektor bankowy — mówi Michał Plechawski, dyrektor zarządzający ds. informatyki i technologii w mBanku.

Jak można scharakteryzować dzisiejszy rynek pracy w sektorze IT?

Rok 2021 r. okazał się szczególnie trudny na rynku pracy w IT dla wszystkich pracodawców. Zwłaszcza w sektorze bankowym utrzymanie i pozyskiwanie dobrych specjalistów jest teraz jednym z dwóch głównych wyzwań, na równi z dbaniem o wysoki poziom cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy w ubiegłym roku wybuch pandemii wywołał drobne ochłodzenie rynku pracy, to od marca popyt na specjalistów IT wręcz eksplodował. Szacuję, że skala ofert pracy dla informatyków urosła o połowę wobec 2020 r. Zwiększyła się również rotacja pracowników. Takiej sytuacji nasza branża nie pamięta od wielu lat.

Co za tym stoi?

Są dwie główne przyczyny obecnej sytuacji — po pierwsze, przedsiębiorstwa uświadomiły sobie, że nie ma alternatywy dla cyfryzacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Po drugie, po wprowadzeniu szczepionek przeciwko COVID-19 biznes uwierzył, że kryzys się kończy i przedsiębiorcy zaczęli odmrażać plany inwestycyjne. Stąd nagły skok popytu na pracowników IT. Warto dodać, że duży wzrost zapotrzebowania na informatyków widać nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Co ciekawe, w mniejszym stopniu dotyka on USA, Azję czy Australię.

Jak obecna sytuacja wpływa na pensje w branży?

Obserwujemy powolny, ale sukcesywny proces zrównywania wynagrodzeń oferowanych w Polsce w porównaniu ze stawkami obowiązującymi na zachodzie Europy. W perspektywie długofalowego planowania i myślenia strategicznego należy brać pod uwagę scenariusz wyrównania stawek dla informatyków w Polsce i innych krajach UE w ciągu najbliższych trzech–pięciu lat.

Na jakie stanowiska najtrudniej zrekrutować odpowiedniego kandydata?

W tym roku niełatwo jest zatrudnić nawet programistów o typowych kompetencjach. Najtrudniej jednak pozyskać ludzi w obszarach związanych z modnymi, nowoczesnymi technologiami — chmurą publiczną, devops, analizą danych, data science, big data.

Jakie kryteria są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji do działów IT?

To oczywiście zależy od specyficznych potrzeb i wymagań każdej firmy. Przykładowo, dla mBanku kompetencje techniczne są oczywiście istotne, ale nie są jedynym kryterium wyboru. Przy długoterminowej współpracy często ważniejsze są kompetencje miękkie, przede wszystkim silna wewnętrzna motywacja na realizację celu, zdolność do realizacji projektu od A do Z, umiejętność dostrzegania złożoności biznesu oraz gotowość do wzięcia odpowiedzialności za swoją pracę i podejmowane decyzje. Niedobór osób pozbawionych takich kompetencji bowiem sprawia, że dana organizacja przestaje sprawnie funkcjonować. Bardzo istotna są również: umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja, a także chęć bycia częścią zespołu.

Na jakie zmiany muszą się obecnie szykować podmioty finansowe w kontekście postępującej przemiany technologicznej oraz zmieniających się preferencji konsumenckich?

Głównym nurtem zmian jest oczywiście digitalizacja. Dziś wszyscy chcą być cyfrowi. Z punktu widzenia mBanku niewiele się zmieniło — w końcu byliśmy pierwszym internetowym bankiem w Polsce. Obecnie procesy cyfrowe rozwijają się nawet w naszej bankowości korporacyjnej, która historycznie raczej opierała się na budowie rzeczywistych relacji. Tymczasem dziś już ponad połowa nowych klientów korporacyjnych otwiera konta w sposób całkowicie zdalny.

