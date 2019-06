W czarnym scenariuszu ropa może potanieć do 30 USD/b

Dalsze pogorszenie stosunków między USA a Chinami może wywołać swoisty efekt domina, który może doprowadzić do obniżenia cen ropy o ponad 50 proc. do 30 USD za baryłkę, taki scenariusz nakreślają analitycy Bank of America Merrill Lynch.

Prezydent Donald Trump może podjąć decyzję o podniesieniu ceł na pozostałe chińskie towary o wartości 300 mld USD, jeśli nie spodoba mu się to, co usłyszy od chińskiego prezydenta Xi Jinpinga podczas szczytu G-20, zaplanowanego na koniec tego tygodnia - prognozuje Francisco Blanch, szef działu surowcowego w amerykańskim banku.