Cena energii z kontraktu rocznego we Francji wzrosła w piątek do 900 EUR za 1 MWh i jest o 24 proc. wyższa niż na początku tygodnia. Energia drożeje z powodu obaw odcięcia już ograniczonych znacząco dostaw gazu z Rosji. W piątek impulsem wzrostowym było dodatkowo ogłoszenie przez Electricite de France (EDF), że cześć elektrowni atomowych koncernu wznowi produkcję później niż oczekiwano.

With EDF’s announcement today, French power prices for 2023 are trading €900/MWH with winter prices above €1.500/MWH (or an eye-popping 30X the 5-yr average price). I’m surprised this isn’t front-page news all over the west. #France ⁦@SullyCNBC⁩ ⁦⁦@SquawkCNBC⁩ pic.twitter.com/hwSyOSRcDB