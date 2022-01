W oczekiwaniu na kolejne wyniki

Sentyment rynkowy na otwarciu tygodnia pozostaje mieszany, podobnie jak wydźwięk piątkowej sesji na Wall Street.

Opublikowane dziś rano dane o chińskim PKB za IV kw. okazały się powyżej oczekiwań rynkowych, ale dynamika spowolniła do 4.0% r/r z 4.9% r/r odnotowanych kwartał wcześniej, przy medianie prognoz rynkowych na poziomie 3.6% r/r. Spadek dynamiki PKB skłonił tamtejsze władze do obniżenia poziomu stóp w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dla gospodarki. Notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy pozostają w pobliżu piątkowego zamknięcia, a niemiecki Dax utrzymuje się powyżej poziomu 15800 pkt. Rozpoczęty w piątek sezon wyników na Wall Street przez publikacje rezultatów działalności największych instytucji finansowych nie dał jednoznacznego wydźwięku. W przypadku JP Morgan oraz Citigroup zysk na akcję zaprezentował się dobrze, ale inwestorów rozczarowały wyniki z działalności tradingowej. Dziś w USA obchodzony jest Dzień Martina Luthera Kinga i nie ma regularnej sesji na Wall Street, zatem nie powinniśmy być świadkami większych przetasowań. Od jutra publikowane będą kolejne wyniki amerykańskich instytucji finansowych jak Goldman Sachs czy Bank of America.