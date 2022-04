W poszukiwaniu okazji w sektorze gier

Na krajowym rynku kapitałowym jednym z gorzej zachowujących się obecnie sektorów jest segment gier. Stopa zwrotu indeksu WIG-Gry, grupującego spółki z sektora notowane na GPW, od początku roku przekracza minus 24 proc. Znacznie lepiej radzą sobie zagraniczne spółki gamingowe wchodzące w skład indeksu Nasdaq, wśród których można znaleźć kilka ciekawych pomysłów inwestycyjnych.

Jednym z ciekawszych podmiotów jest Take-Two Interactive, producent i wydawca gier odpowiedzialny za takie serie, jak „Grand Theft Auto”, „Red Dead Redemption”, „BioShock”, „Borderlands”, „Civilization” i „NBA 2K”. W tym roku notowania spółki zachowują się przeciętnie – kurs spadł o 21 proc. Przyczyny tego można upatrywać w braku kluczowych premier w ostatnich dwóch latach, a co za tym idzie, słabszych wynikach finansowych. Według zapewnień prezesa Straussa Zelnicka, w kolejnych dwóch latach obraz spółki ma się diametralnie odmienić, a gracze mogą liczyć na ponad 50 premier gier własnych i tych z pionu wydawniczego. Jedną z tych gier może być długo wyczekiwana kontynuacja serii „GTA”, której piąta część sprzedała się do tej pory w liczbie kopii przekraczającej 160 mln. Branżowe portale stawiają na premierę w latach 2024-25, na co wskazywać miałby istotny wzrost prognozowanych przez Take-Two przychodów netto w tym właśnie okresie. Spółka wyceniana jest obecnie przy wskaźniku 14,3 BF EV/EBITDA (średnia dla prognoz na dwa kolejne lata), podczas gdy średnia z ostatnich dwóch lat to ponad 19,7. Bank of America w raporcie z 6 kwietnia 2022 r. prognozuje wzrost przychodów i EBITDA w latach 2022-24 w średnim tempie odpowiednio: 24 i 31 proc. Warto nadmienić, że spółka jest w trakcie fuzji z Zyngą, która z pewnością pomogłaby poszerzyć kompetencje Take-Two w najszybciej rosnącym obecnie segmencie gier mobilnych.