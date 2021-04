Wagony Combo z Pesy dojechały do Intercity

Bydgoska spółka dostarczyła przewoźnikowi pierwsze cztery z 60 zmodernizowanych wagonów. Mają wyciszone wnętrza, są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, rowerzystów i rodzin.

310 mln zł – na tyle opiewa zamówienie PKP Intercity na 60 zmodernizowanych przez Pesę wagonów. Pierwsze cztery właśnie dotarły do przewoźnika. Reszta dotrze do końca roku. To pierwsze tego typu składy w Polsce. Mają wyciszone wnętrza i podwyższony standard – wydzielone strefy na rodzin, miejsca na rowery oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.