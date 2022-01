Wahania nastrojów na kontraktach

Zdecydowanie lepiej od futrues na Nasdaq wypadają kontrakty na DJ IA i S&P500, choć i one poddają się wahaniu i schodzą poniżej poziomów z czwartkowego zamknięcia.

Wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów mogą dzisiaj mieć zarówno dane makro, jak i wyniki spółek (w piątek tak już na serio rusza sezon raportów za ostatni kwartał zeszłego roku) oraz zaplanowane na dzisiaj wypowiedzi przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych (m.in. szefów Fed z Filadelfii i Nowego Jorku). Wczoraj gracze dużą obawą zareagowali na słowa wiceszefowej Fed Lael Brainard doprowadzając do poważnej korekty, szczególnie wśród spółek technologicznych. Przyznała ona, że Fed pomylił się, co do inflacji, licząc na jej krótkotrwały charakter, a teraz będzie musiał podjąć bardziej zdecydowane działania. Brainard opowiedziała się przy tym za podwyżką stóp procentowych już w marcu.

Z danych makroekonomicznych w piątek poznamy m.in. odczyty dotyczące cen importu i eksportu, sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz nastrojów konsumentów (raport Uniwersytetu Michigan).

Z kolei swoimi wynikami kwartalnymi pochwalić się dzisiaj mają banki Wells Fargo, Citigroup i JPMorgan.

Ponownie obserwujemy wzrost rentowności amerykańskich papierów skarbowych. W przypadku benchmarkowych 10-latek podskoczyła ona o około 4 punkty bazowe do ponad 1,75 proc. To poważny czynnik ryzyka dla spółek z tzw. grupy Big Tech, które były największym beneficjentem „zamknięcia” gospodarki po wybuchu pandemii. Powrót do „normalności” i spółek cyklicznych, a także wzrost zysków z bezpieczniejszych papierów (obligacji) zmniejszyły atrakcyjność wysoko już wycenianych akcji spółek technologicznych o największej kapitalizacji.

W stronę czwartego tygodniowego zysku kieruje się z kolei ropa, co powinno wspierać wyceny koncernów paliwowo-energetycznych.

Około godziny 13:30 kontrakty na Dow Jones IA spadały o 0,08 proc. Futures na S&P500 zniżkowały o 0,10 proc. Z kolei na Nasdaq traciły 0,17 proc.