Wakacje okresem giełdowego marazmu – czy na pewno?

Przed nami okres wakacyjny, który większość z nas stara się wykorzystać, aby na chwilę oderwać się od codzienności. Nie inaczej jest na giełdzie, gdzie czas ten jest zazwyczaj związany z mniejszą aktywnością inwestorów. Badając statystykę od 2010 r., okazuje się, że średniomiesięczne obroty na WIG-u w lipcu i sierpniu były o około 8 proc. niższe niż w pozostałej części roku, a za ostatnie dwa lata ten spadek zaangażowania wyniósł średnio aż 26 proc. Czy zatem oznacza to, że w najbliższych dwóch miesiącach na rynkach nic nie będzie się działo?

Łukasz Siwek, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI

W naszej ocenie wręcz przeciwnie. W tak niepewnym otoczeniu, z jakim mamy do czynienia obecnie, inwestorzy będą szczególnie wrażliwi na napływające informacje, a mniejsza płynność może sprzyjać zwiększonej zmienności. Uważamy, że istotną uwagę należy zwracać na notowania surowców, gdyż to właśnie ich zachowanie będzie determinować oczekiwania uczestników rynku co do przyszłych kierunków zmian inflacji, jej wpływu na pozostałe wskaźniki gospodarcze, jak i możliwych działań banków centralnych.

Na horyzoncie widać już także sezon kolejnych wyników kwartalnych. Jego szczyt na warszawskiej giełdzie wypada wprawdzie we wrześniu, jednak już w najbliższych tygodniach część spółek będzie dzieliła się wstępnymi rezultatami za ostatnie trzy miesiące 2022 r.

W IV kwartale 2021 r. oraz I kwartale 2022 r. mieliśmy do czynienia z bardzo mocnymi wynikami wielu polskich firm, w znaczącej większości przekraczających oczekiwania analityków, nominalne i procentowe wyniki operacyjne części z nich notowały wręcz historyczne rekordy. Szacujemy, że dobre momentum wynikowe utrzymało się również w drugim kwartale 2022 r. i nadal będziemy obserwować kontynuację pozytywnych tendencji w sektorach m.in. bankowym, wydobywczym, paliwowym, energetycznym czy handlowym. Na zachowanie notowań oprócz samych cyfr, a może nawet przede wszystkim, wpływać będzie przekaz od władz spółek co do obecnych trendów popytowych i kosztowych.

Na koniec nie można zapomnieć o sytuacji na Ukrainie, która wprawdzie obecnie nieco zeszła z inwestycyjnych radarów, jednak w każdej chwili może powrócić na pierwszy plan, a kierunek tego powrotu jest równie nieprzewidywalny co jego czas.

Potwierdza się zatem powiedzenie, że pieniądz nie śpi i pomimo czasu letniego rozluźnienia musimy trzymać rękę na pulsie.

