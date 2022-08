Wall Street notuje spadki

Dow Jones Industrial Average wzrósł dziś o 27,16 pkt, czyli 0,08 proc., docierając do poziomu 33 336,67, podczas gdy S&P 500 spadł o 2,97 pkt, 0,07 proc., dochodząc do pułapu 4 207,27, natomiast Nasdaq poszedł w dół o 74,89 pkt., 0,58 proc., dochodząc do poziomu 12 779,91.

Spadek PPI podniósł zakłady na rynkach terminowych, że Fed podniesie stopy procentowe we wrześniu o 50 punktów bazowych zamiast o 75 pb, jak oczekiwano na początku tygodnia.

Wzorcowe rentowności amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęły ponad dwutygodniowe maksimum, ponieważ inwestorzy obligacji zakładają, że Fed będzie naciskał na podwyżkę stóp, ponieważ inflacja wciąż jest wysoka, mimo że presja cenowa nieco zelżała.