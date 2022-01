Wall Street zamyka się na czerwono

Dow Jones spadł o 0,49 proc. do 36 113,62 pkt, S&P 500 o 1,42 proc. do 4 659,03 pkt, zaś Nasdaq Composite o 2,51 proc. do 14 806,81 pkt.

Traciło 15 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Najgorzej radziły sobie Microsoft (-3,75 proc.) oraz Salesforce (-3,72 proc.). Sesję na minusie zakończyło 9 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najwięcej z nich straciła technologia informacyjna (-2,60 proc.).

Sesji do udanych zaliczyć nie mogą także Apple (-1,90 proc.), Netflix (-3,35 proc.), Amazon (-2,42 proc.), NVIDIA (-5,09 proc.), Intel (-1,44 proc.), Facebook (-2,03 proc.) i Twitter (-3,85 proc.).

Czwartek okazał się również dniem spadku cen złota. Kontrakty terminowe surowca z dostawą w lutym potaniały o 5,90 USD, czyli 0,3 proc. do 1821,40 USD za uncję. Z danych udostępnionych przez FactSet wynika, że środowe złoto było najdroższe od 31 grudnia.

Na giełdzie NYMEX kontrakty na ropę WTI z opcją dostawy w lutym taniały o 0,6 proc. (52 centy) schodząc do poziomu 82,12 USD za baryłkę. Z kolei na Intercontinental Exchange, wartość dostaw towaru Ropa Brent spadła o 0,94 proc. i była notowana po cenie 83,87 USD za baryłkę.