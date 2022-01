Wall Street zamyka się na czerwono

Dow Jones spadł o 0,93 proc. do 35028,65 pkt, S&P 500 o 0,97 proc. do 4532,76 pkt, zaś Nasdaq Composite aż o 1,15 proc. do 14340,26 pkt.

Traciło 21 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Najgorzej radziły sobie Boeing (-3,52 proc.), Caterpillar (-3,13) oraz American Express (-2,85 proc.). Sesję na minusie zakończyło 6 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najwięcej z nich straciły finanse (-1,16 proc.).

Sesji do udanych zaliczyć nie mogą Apple (-2,10 proc.), Amazon (-1,65 proc.), NVIDIA (-3,23 proc.), Intel (-2,08 proc.). Na plusie zamknęły się Netflix (+0,99 proc.), Facebook (-0,45 proc.) i Twitter (-0,19 proc.).

Środa okazał się pierwszym od czterech sesji dniem wzrostu cen złota. Kontrakty terminowe surowca z dostawą w lutym zdrożały o 30,8 USD (+1,67 proc.) do 1843,20 USD za uncję.

Lutowa ropa West Texas Intermediate podrożała o 1,53 USD (+1,8 proc.) do 86,96 USD za baryłkę na New York Mercantile Exchange. Wartość ropy Brent wzrosła o 0,48 proc. osiągając cenę 87,99 USD.