Amerykańska wytwórnia muzyczna zacieśni współpracę z chińskim gigantem internetowym aby zwiększyć obecność na szybko rosnącym azjatyckim rynku.

Warner Music to kolejna zachodnia wytwórnia muzyczna, która dogadała się z Tencent. Wcześniej zrobiły to Universal Music i Sony Music. Eksperci zwracają uwagę, że choć Chiny stanowią prawie 20 proc. populacji świata, to miały mniej niż 3 proc. udziału w globalnej sprzedaży rynku muzycznego w 2020 roku, wynoszącej 20 mld USD.

Tencent Music Entertainment (TME) to największy gracz na rynku muzyki w Chinach. Jest właścicielem trzech najpopularniejszych platform streamingowych: QQ Music, KuGou i Kuwo. Zawarta z Warner Music umowa da chińskiemu gigantowi prawa do nagrań należących do amerykańskiej wytwórni, z którą współpracują m.in. Dua Lipa i Ed Sheeran. Tencent i Warner Music mają także uruchomić wspólną markę nagraniową lansującą swoich artystów.

