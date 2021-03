WHO zaleca szczepienia produktem AstraZeneca

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca powinna być nadal podawana, ponieważ korzyści z nią związane przewyższają ryzyko.

– Żaden lek ani szczepionka nigdy nie będą w 100 proc. bezpieczne - stwierdziła Soumya Swaminathan, główny naukowiec WHO. Podkreśliła, że ryzyko z tym związane jest nie do obejścia. Zawsze coś może się wydarzyć jeden raz na milion. Trzeba jednak spojrzeć na to, jaka jest korzyść z ochrony ludzi przed chorobą, która zabija miliony, w stosunku do potencjalnego ryzyka - powiedziała przedstawicielka WHO.