Więcej pieniędzy na wsparcie start-upów

Bez dotacji PARP wiele firm nie miałoby szans przebić się ze swoimi pomysłami. Agencja zwiększyła budżet konkursu

Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zrezygnowali z kolejnej edycji konkursu z poddziałania 1.1.2 „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” programu operacyjnego Polska Wschodnia. Zamiast tego będą kontynuowali obecną wersję naboru aż do końca 2021 r. To oznacza, że dokumentacja konkursowa nie zmieni się, a młodzi przedsiębiorcy nadal mogą, na starych zasadach ubiegać się o dotacje na rozwój niebanalnych pomysłów. Inna dobra wiadomość dla wnioskodawców: budżet konkursu poszybował do 390 mln zł.