Więcej wniosków o patent mimo pandemii

W Polsce i Europie wzrosła liczba aplikacji o ochronę innowacji medycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych. To m.in. efekt COVID-19.

W ubiegłym roku rodzime przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze złożyły do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) 483 zgłoszenia. To o 4,3 proc. więcej niż w 2019 r., choć jeszcze rok wcześniej nastąpił spadek - i to aż o 10,8 proc.