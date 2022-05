Wiele powodów wzrostu cen surowców

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Sektor surowcowy wciąż nie ma sobie równych w żadnej klasie aktywów w tym roku. Dobra passa trwa nieprzerwanie już drugi rok, a w zeszłym tylko rynki krypto-walut odnotowały wyższe stopy zwrotu. Rok 2022 przejdzie do historii jako ten, w którym surowce zanotowały w pierwszym kwartale największe dynamiki wzrostu od ponad 100 lat. Jest wiele powodów, które przyczyniły się do takiego stanu rzeczy a zawężanie listy jedynie do agresji rosyjskiej czy konsekwencji pandemii wydaje się zbyt dużym uproszczeniem.