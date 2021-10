Japoński powiernik Mt. Gox, w przeszłości największej giełdy kryptowalut, ogłosił, że jej wierzyciele zatwierdzili plan, który otwiera drogę do podzielenia między nich ponad 9 mld USD w bitcoinach.

Plan został skierowany do zatwierdzenia do sądu w Tokio.

fot. Bloomberg

Mt. Gox został zamknięty na początku 2014 roku po tym jak stracił ok. 850 tys. bitcoinów należących do tysięcy klientów. Wówczas były warte ok. 500 mln USD. Część bitcoinów udało się potem odzyskać. Ostatnie dokumenty z września 2019 roku wskazywały, że powiernik upadłej giełdy kryptowalut miał pieczę nad 141.686 bitcoinów oraz gotówką. Obecna wartość kryptowaluty to ponad 9 mld USD.

W środę bitcoin ustanowił nowy rekord wszech czasów. Jego wartość wzrosła do prawie 67 tys. USD.