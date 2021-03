WIG znalazł się w ciekawym miejscu

Analizując wykres indeksu WIG w dłuższej perspektywie nietrudno dostrzec, że gdyby odrzucić okres skrajny od początku marca 2020 do końca roku, to okazałoby się, że tkwi on w długoterminowym trendzie bocznym, ograniczonym przedziałem 55-60 tys. punktów.

Skalę niewielkiej zmienności dobrze obrazuje 3-letnia stopa zwrotu, która po poniedziałkowym zamknięciu wyniosła zaledwie minus 2,7 proc. Od początku bieżącego roku WIG wzrósł o ponad 4 proc. oraz o prawie 60 proc przez ostatnie 12 miesięcy, osiągając 59528 pkt. Indeks ponownie dotarł do górnej granicy przedziału 55-60 tys. pkt, w którym gości od ponad ośmiu tygodni.