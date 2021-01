Wizz Air z kwartalną stratą

Wizz Air podał w czwartek, że w trzecim kwartale roku podatkowego 2021 odnotował stratę spowodowaną spadkiem przychodów. Zrezygnował także z publikacji prognoz.

Węgierski tani przewoźnik ogłosił, że strata przed opodatkowaniem za kwartał zakończony 31 grudnia 2020 roku wyniosła 115,9 mln euro. Rok wcześniej firma osiągnęła zysk w wysokości 22,2 mln euro.

Przychody Wizz Air w okresie od października do grudnia 2020 roku wyniosły 68,3 mln euro. W analogicznym okresie 2019 roku sięgały 336,3 mln euro.

Bazowa strata netto - kluczowy miernik, który pomija wyjątkowe i jednorazowe pozycje - wyniosła 114,5 mln euro w porównaniu z zyskiem w wysokości 21,1 mln euro rok wcześniej.

Linie lotnicze podała, że ​​w okresie od października do grudnia 2020 roku przewiozła 2,3 mln pasażerów, co oznacza spadek o 77 proc. rok do roku.

Z powodu dalszego wpływy pandemii na branżę lotniczą i trudności w przewidzeniu jej dalszego rozwoju, Wizz Air zrezygnował z publikacji prognoz finansowych na 2021 rok.