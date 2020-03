Wniosek o pozwolenie na budowę w ramach Baltic Pipe

Do wojewody zachodniopomorskiego wpłynął wniosek Gaz–Systemu o wydanie pozwolenia na budowę rurociągu podmorskiego w polskiej części Baltic Pipe, poinformowały w poniedziałek służby prasowe wojewody. Jeśli wniosek jest kompletny, decyzja będzie wydana w ciągu 30 dni.

"Do wojewody zachodniopomorskiego wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz–System o wydanie pozwolenia na budowę Rurociągu Podmorskiego Baltic Pipe – część polska, w zakresie: gazociąg podmorski – granica WSE – pierwszy suchy spaw" – poinformowało w poniedziałek centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego.



"Wniosek dotyczy strategicznej inwestycji, która została uwzględniona w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu" – powiedział, cytowany w komunikacie, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.



Przypomniał, że w styczniu br. podpisał decyzję o ustaleniu lokalizacji gazociągu: od przekroczenia granicy wyłącznej strefy ekonomicznej do zespołu zaporowego Niechorze-Pogorzelica. "Teraz rozpoczynamy procedowanie wniosku o pozwolenie na jego budowę" – wskazał wojewoda.



Jeżeli wniosek jest kompletny i nie będzie wymagał dodatkowego postępowania, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.



Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gaz-System i duński Energinet.



Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. surowca z Polski do Danii. Uruchomienie całej trasy jest planowane na jesień 2022 r.