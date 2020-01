Wybieramy Mistrza GPW 2019

Dziennikarze i analitycy „Pulsu Biznesu” i portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek z warszawskiej giełdy, z których czytelnicy wyłonią najlepszą.

Mistrza GPW internauci wybiorą już po raz dziesiąty. Głosowanie rusza we wtorek 7 stycznia. Reguły są proste. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przejdą firmy, które zdobędą więcej głosów. Tytułu Mistrza GPW z 2018 r. nie będzie bronić PKN Orlen, bo nasi dziennikarze nie znaleźli wystarczających argumentów, by go nominować, a na dodatek akcje straciły na wartości w ubiegłym roku. Ponownie najliczniej reprezentowaną branżą są producenci gier — w nominowanej szesnastce jest ich trzech, w tym reprezentant NewConnectu. Jest też CD Projekt, którego notowania ustanowiły rekord, a spółka awansowała do ścisłej czołówki giełdowej pod względem kapitalizacji.