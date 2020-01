Wybieramy Mistrza GPW: czas na ćwierćfinały

W pierwszych parach ćwierćfinałowych wyborów Mistrza GPW zmierzą się CD Projekt z Votum i Ten Square Games z DataWalk. Zapraszamy do głosowania.

Dziennikarze i analitycy „Pulsu Biznesu” i portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek z warszawskiej giełdy, z których czytelnicy wyłonią najlepszą.

Mistrza GPW internauci wybiorą już po raz dziesiąty. Reguły są proste. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przechodzą firmy, które zdobędą więcej głosów.

CD Projekt – Votum

Ten Square Games – DataWalk

Uzasadnienie

CD Projekt

Producent gier o Geralcie z Rivii z wynikiem 93 proc. okazał się zdecydowanym liderem zestawienia stóp zwrotu z akcji dużych polskich spółek. Mimo iż WIG20 wypadł blado, wartość CD Projektu wzrosła niemal dwukrotnie. Pod koniec roku pomogła w tym m.in. premiera serialu o Wiedźminie na Netfliksie, która napędziła sprzedaż gier CD Projektu. Kluczowym wydarzeniem dla spółki będzie jednak zaplanowana na kwiecień tego roku premiera „Cyberpunka 2077”. Firma świetnie rozgrywa kampanię marketingową, czego najlepszym przykładem były targi E3, gdzie m.in. za sprawą Keanu Reevesa CD Projekt zrobił największy show spośród wszystkich producentów gier. Wzrost notowań akcji jest nieco na kredyt, zakłada bowiem ogromny sukces „Cyberpunka”. Niemniej akcje CD Projektu w 2019 r. błyszczały na GPW, a studio pod względem kapitalizacji wyprzedziło m.in. Bank Pekao.

Votum

Po trzech słabych latach Votum w końcu pozytywnie zaskoczyło inwestorów, a akcje dały zarobić aż 206 proc., co w 2019 r. jest szóstym najlepszym wynikiem na GPW. Po trzech kwartałach 2019 r. spółka mogła pochwalić się zyskiem netto o 175 proc. wyższym niż przed rokiem, przychody zaś wzrosły o 30 proc. Co jednak najistotniejsze, inwestorzy liczą, że to dopiero początek żniw. Votum, które do tej pory znane było przede wszystkim z działalności polegającej na pomaganiu w odzyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli, chce skorzystać na prawnym galimatiasie związanym z wyrokiem TSUE i statusem umów o kredyty frankowe. Wystarczy powiedzieć, że w trzecim kwartale 2019 r. sprawy bankowe stanowiły już połowę przyjętych przez spółkę do prowadzenia (przed rokiem było to ledwie 7 proc.).

Ten Square Games

Choć Ten Square Games nie miało w 2019 r. żadnej istotnej premiery, to jednak okazało się najmocniejszym ogniwem branżowego indeksu WIG.Games. Notowania spółki w ciągu roku skoczyły aż o 155 proc. Hossa to efekt coraz wyższych obrotów notowanych na wcześniejszych produkcjach, w tym przede wszystkim „Fishing Clasha”. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody z tego tytułu wyniosły 138,6 mln zł względem 53,9 mln zł przed rokiem. W efekcie zysk netto uległ niemal podwojeniu i sięgnął rekordowych dla spółki 42 mln zł. Niebawem gra ma trafić do Chin, sama spółka prowadzi zaś cztery nowe projekty, które mają uzupełnić jej portfolio.

DataWalk

Jeszcze wiosną wydawało się, że inwestorzy tracą powoli cierpliwość do DataWalk i niewiele pomogły nawet przenosiny z NewConnect na główny rynek. Ci, którzy przeczekali spadki, rok kończą jednak w świetnych nastrojach. Rajd na akcjach spółki rozpoczął się w czerwcu, gdy poinformowała ona o przystąpieniu do kontraktu dla Departamentu Sprawiedliwości USA. Szybko zza oceanu napłynęły informacje o kolejnych zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi analizy danych oferowanymi przez DataWalk. Choć spółka nie zanotowała jeszcze zysków, 2019 r. ma być przełomowy pod względem przychodów, notowania akcji DataWalk poszły zaś w rok o 120 proc. w górę.

W parach 1/8 finału padły następujące wyniki:

CD Projekt (94,4%) - PHN (5,6%)

Votum (64,9%) - Wirtualna Polska (35,1%)

Ten Square Games (68,8%) - Echo Investment (31,2%)

DataWalk (64,3%) - Creepy Jar (35,7%)

Asseco SEE (31,9%) – Dino Polska (68,1%)

Columbus Energy (85,7%) – Asseco Poland (14,4%)

Enter Air (55,6%) – Play Communications (44,4%)

Unimot (35%) – Dom Development (65%)

