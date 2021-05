Wyciekły dane hiszpańskich klientów Glovo

Grupa hakerów uzyskała dostęp do poufnych danych oraz poświadczeń logowania milionów klientów i współpracowników Glovo z Hiszpanii. O cyberataku poinformowała firma zajmująca się bezpieczeństwem w sieci Yarix.

Przedsiębiorstwo poinformowało, że posiada dowody na to, że hakerzy próbują sprzedać dane w dark webie. To pakiet plików o łącznym rozmiarze ok. 160 gigabajtów, które zawierają m.in. loginy, hasła i numery telefony hiszpańskich użytkowników Glovo. Sprzedawca chce uzyskać za nie 85 tys. USD.