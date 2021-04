Wyniki BNP Paribas lepsze od oczekiwań

Francuski bank opublikował w piątek lepsze niż oczekiwano wyniki za pierwszy kwartał roku. To zasługa m.in. obniżenia rezerw na straty kredytowe, pisze Reuters.

Zysk netto BNP Paribas w pierwszym kwartale wzrósł o 37,9 proc. rok do roku do 1,77 mld euro. Analitycy ankietowani przez Refinitiv oczekiwali, że wyniesie on 1,20 mld euro. Ogólne przychody wzrosły o 8,6 proc. do 11,83 mld euro.

„Działalność podstawowa, kredytowa i towarowa na instrumentach pochodnych przyniosła bardzo dobre wyniki, ale kontekst był mniej korzystny niż w pierwszym kwartale 2020 roku dla kursów i działalności na rynku Forex” - powiedział pożyczkodawca w oświadczeniu.

BNP Paribas dwa miesiące temu stwierdził, że najgorsze czasy dla jego portfela kredytowego już minęły. Bank zdecydował się obniżyć rezerwy o 37 proc. do 896 mln euro.