Wyniki Unilevera niższe od oczekiwań

Producent dóbr konsumpcyjnych poinformował w czwartek o spadku zysku netto w 2020 roku. Koncern stwierdził jednak, że rozpoczął 2021 rok w dobrej kondycji.

Unilever, który jest producentem żywności, środków czystości i kosmetyków, osiągnął zysk netto w wysokości 5,58 mld euro. W 2019 roku było to 5,63 mld euro.

Przychody spadły rok do roku z 51,98 do 50,72 mld euro. Analitycy spodziewali się, że będzie to 50,81 mld euro. Firma poinformowała, że dywidenda za czwarty kwartał 2020 roku wyniesie 0,4268 euro na akcję.

„Zapewnimy długoterminowe tworzenie wartości poprzez ciągły rozwój naszego portfela i wzrost zysków, silny przepływ środków pieniężnych i rosnącą dywidendę“ - stwierdził Unilever w oświadczeniu.