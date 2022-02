Wyraźny spadek ceny ropy

Ropa staniała mocno we wtorek w związku z malejącymi obawami, że rynkowi grozi nagła utrata surowca pochodzącego z Rosji.

Rosja poinformowała, że wycofuje do baz niektóre oddziały stacjonujące na granicy z Ukrainą. Rynki odebrały to jako sygnał deeskalacji międzynarodowego konfliktu. Realizacja międzynarodowych sankcji w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę oznaczała możliwość co najmniej tymczasowego utrudnienia dostępu do rosyjskiej ropy. David Bahnsen, szef inwestycji w Bahnsen Group powiedział MarketWatch, że z jego szacunków wynika iż kryzys rosyjsko-ukraiński podwyższył kurs ropy o 10-20 USD.

We wtorek na zamknięciu sesji na NYMEX baryłka ropy WTI z marcowych kontraktów taniała o 3,39 USD, czyli 3,6 proc., do 92,07 USD. W poniedziałek kurs amerykańskiej ropy przekroczył 95 USD po raz pierwszy od września 2014 roku. Ropa Brent z kwietniowych kontraktów tanieje we wtorek o 3,3 proc. do 93,16 USD.

