Wysportowany pracownik zrobi więcej

Karta na basen to oczywistość. Ton nadają biura, które przypominają kluby fitness.

W zdrowym ciele zdrowy duch — głosi łacińska sentencja, a przedsiębiorcy wzięli ją sobie mocno do serca, co stwierdzają eksperci Well.hr (dostawca świadczeń dodatkowych) po analizie praktyk prawie stu pracodawców. Karty sportowe oferuje pracownikom już ponad 60 proc. firm w Polsce. Niektóre, jak np. Grupa Pracuj, zapewniają też specjalne dodatki na uprawianie dowolnej dyscypliny.Przybywa również biur ze strefami relaksu i pomieszczeniami do ćwiczeń fizycznych między telefonem do klienta a spotkaniem zespołu sprzedażowego. Ruch zaś pozytywnie wpływa na motywację i satysfakcję zatrudnionych, co z kolei skutkuje podwojeniem ich produktywności i zaangażowania oraz zwiększeniem koncentracji — wynika z brytyjskich badań, na które powołuje się Well.hr.

— Sportowców charakteryzuje zdolność do poświęceń, wysoka motywacja, determinacja, umiejętność działania pod presją, skupienie na celu i praktyczne wdrażanie strategii. Te same cechy można dostrzec u pracownikówbiurowych, jeśli pracodawcy umożliwiają im aktywność fizyczną — mówi Ewa Ułamek, specjalistka z Well.hr. Sport jest elementem emloyer brandingu (wizerunek przyjaznego pracodawcy). Zdają sobie z tego sprawę m.in. w branży IT, która cierpi na niedobór fachowców — np. spółka Sii siedzibę swojego gdańskiego oddziału wyposażyła w ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnie i sprzęt do ćwiczeń. Takie inwestycje sprzyjają integracji pracowników — Luxoft (producent oprogramowania) wykosztował się na stoły do ping-ponga, a potem w przedsiębiorstwie powstała firmowa liga tenisowa.

