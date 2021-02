Na amerykańskich rynkach akcji przeważa popyt. Uwaga inwestorów znów skupiona jest na kwestii stymulacji gospodarki.

Spekulanci z Reddita, którzy spowodowali zawirowania na amerykańskich rynkach akcji w ubiegłym tygodniu, zajęli się w poniedziałek rynkiem towarowym, gdzie podbili kurs srebra najwyżej od 8 lat. Widać to m.in. w przecenie o prawie 30 proc. ich niedawnego faworyta, GameStop, i wzroście o ponad 10 proc. czterech „srebrnych” ETF.

Pozostali inwestorzy znów skupiają się na doniesieniach dotyczących działań stymulacyjnych rządu USA. Prezydent Joe Biden ma spotkać się w poniedziałek z grupą Republikanów domagających się obniżenia wysokości proponowanego przez administrację pakietu. Demokraci przekonują jednak, że przeforsują go nawet bez znajdowania kompromisu z opozycją. Tymczasem najnowsze dane potwierdziły spadek aktywności amerykańskiego przemysłu na początku roku. Znów ożyła sprawa inflacji po tym jak wskaźnik cen płaconych przez fabryki za surowce osiągnął największą wartość od 10 lat.

Ok. 90 minut po rozpoczęciu handlu Nasdaq rósł o 1,1 proc., Dow Jones o 0,3 proc., a S&P500; szedł w górę o 0,7 proc. Z 11 głównych segmentów indeksu popyt przeważał w 9. Największym cieszyły się akcje spółek użyteczności publicznej (0,9 proc.), IT (1,3 proc.) i dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (1,95 proc.), wśród których najmocniej drożały akcje branży motoryzacyjnej (2,2 proc.). Najsłabsze na tle rynku były segmenty materiałowy (-0,2 proc.) i energii (-0,4 proc.).

Indeks dolara rośnie, spadają rentowności obligacji USA. Na rynku terminowym złoto drożeje o 0,7 proc. do 1859,60 USD za uncję, a srebro o 7,4 proc. do 28,895 USD za uncję. Ropa WTI drożeje o 0,9 proc. do 52,66 USD za baryłkę.