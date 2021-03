Wzrost rentowności osłabia rynek akcji

Wyraźny wzrost rentowność obligacji skłonił inwestorów do sprzedawania akcji amerykańskich spółek.

W piątek rentowność obligacji 10-letnich USA doszła do 1,633 proc., najwyżej od lutego ubiegłego roku. Tak jak było to w niedalekiej przeszłości, skłoniło to inwestorów do sprzedawania akcji, przede wszystkim spółek technologicznych. Około 90 minut po rozpoczęciu piątkowej sesji Nasdaq spadał o 1,3 proc., a S&P500;, który w czwartek osiągnął na zamknięciu rekordową wartość, tracił 0,5 proc. Indeks blue chipów Dow Jones rósł o 0,4 proc.

fot. Bloomberg Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach S&P500.; Najchętniej inwestorzy kupowali akcje spółek użyteczności publicznej (0,8 proc.), przemysłowych (1,0 proc.) i finansowych (1,2 proc.). Największy odwrót widać było w segmentach dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-0,85 proc.), usług telekomunikacyjnych (-1,2 proc.) i IT (-1,5 proc.). Spadały kursy wszystkich 15 technologicznych blue chipów o kapitalizacji powyżej 200 mld USD. Najmocniej taniały Tesla (-3,3 proc.) i Facebook (-3,2 proc.). Indeks dolara wyraźnie rósł, co wraz ze zwyżką rentowności powodowało spadek ceny złota o 1,0 proc. do 1706 USD. Ropa WTI taniała w tym samym czasie o 0,2 proc. do 65,86 USD.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗