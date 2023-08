Wzrost rentowności wystraszył inwestorów

Czwartkowy handel na rynkach finansowych przyniósł dalszą wyprzedaż ryzykownych aktywów, a sesja na Wall Street przyniosła kolejne przeszło 1 proc. spadki w przypadku technologicznego Nasdaqa. W konsekwencji kontrakt terminowy na S&P500 spadł poniżej 4400 pkt.

Niemiecki Dax także coraz niżej i zbliża się do minimów z początku lipca. Wsparcie w rejonie 15600 pkt. jest coraz mocniej naruszane i zamknięcie tygodnia poniżej tego poziomu byłoby kolejnym niedźwiedzim sygnałem. Wśród głównych powodów przeceny cały czas należy wymienić niepokój związany ze spowolnieniem koniunktury w Chinach oraz ryzyko podwyżki stóp przez Fed.

To argumenty, które jednak nie powinny przesądzać o nastaniu bessy. Jedna podwyżka stóp procentowych w USA nie powinna wiele zmienić, jeśli chodzi o głębokość spowolnienia. Przestrzeń do stymulacji w Chinach pozostaje duża, zatem władze w Pekinie powinny minimalizować negatywne efekty dekoniunktury.

Za nami już 3 tygodnie spadków na rynku akcyjnym. Rentowności na świecie są na najwyższym poziomie do 15 lat, mimo oczekiwań na zmianę nastawienia banków centralnych. To skutkuje odpływem kapitału z rynku akcyjnego w kierunku długu. Skala wzrostu rentowności w 2022 roku w związku z podwyżkami stóp była nieporównywalna do tego co obserwujemy teraz i przesądziło to o ubiegłorocznych spadkach cen akcji. Inflacja jednak spada, a banki centralne wcześniej czy później poluzują politykę monetarną, co sprowadzi rentowności na niższe poziomy i wesprze ceny akcji. Na przyszły rok rynek zakłada 4 obniżki stóp procentowych przez Fed. Dla oceny dalszej ścieżki stóp procentowych w USA kluczowe będzie przyszłotygodniowe, doroczne spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole, na którym w przeszłości pojawiały się ważne drogowskazy w polityce monetarnej.

Dolar cały czas jest w cenie, a kurs EURUSD pozostaje poniżej 1.08. To osłabia złotego. Para EURPLN zmierza w kierunku 4.50, a USDPLN jest już powyżej 4.12. Straty wobec dolara odrabia japoński jen, a kurs USDJPY spada z tegorocznych szczytów poniżej 146 jenów za każdego dolara.