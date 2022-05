Wzrostowa seria na rynku cukru

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W ostatnich dniach notowania cukru dynamicznie wystrzeliły w górę. O ile jeszcze tydzień temu cena tego towaru oscylowała w rejonie 18,50 centów za funt, to obecnie przekraczają one już 20 centów za funt. To najwyższa cena cukru od miesiąca.

Bezpośrednią przyczyną zwyżek notowań cukru w ostatnich dniach jest pogoda w Brazylii, a dokładniej – przymrozki, które budzą obawy o produkcję wielu towarów, w tym nie tylko cukru, ale także m.in. kawy. Niemniej, w tym roku dodatkową presję na wyższe ceny cukru wywołują wysokie ceny surowców energetycznych. Sprawiają one bowiem, że więcej trzciny cukrowej jest wykorzystywana do produkcji etanolu (używanego w biopaliwach), a nie cukru na potrzeby branży spożywczej.