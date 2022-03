Wzrosty na rynkach akcji w USA

Dow Jones wzrósł o 0,7 proc. S&P500 zwiększył wartość o 1,1 proc. Nasdaq zyskał 2,0 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji panował we wtorek optymizm. Inwestorzy przetrawili „jastrzębią” wypowiedź szefa Fed z poniedziałku, po której Goldman Sachs ogłosił, że spodziewa się agresywnych podwyżek stóp o 50 pkt. bazowych na następnych dwóch posiedzeniach FOMC. Dzień później nie zrobiło już na nich wrażenia wezwanie Jamesa Bullarda, szefa Fed w St. Louis, do przyspieszenia tempa podwyżek stóp. Utrzymaniu dobrych nastrojów pomogło zahamowanie wzrostu cen ropy po tym jak stało się jasne, że Unia Europejska nie wprowadzi embarga na import surowca z Rosji. Rynek długu doświadczył przeceny. Rentowność obligacji 2- i 10-letnich USA wzrosła do poziomu z maja 2019 roku. To pomogło notowaniom banków, indeks KBW zyskał ponad 2 proc. Indeks spółek wzrostowych zyskał we wtorek 1,7 proc., a spółek “value” tylko 0,6 proc.