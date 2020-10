Zakupy coraz chętniej robimy w tygodniu

Zakaz handlu w niedzielę zmienia coraz głębiej zwyczaje zakupowe. Nawet gdy jest możliwość kupowania w ten dzień, coraz mniej osób z niej korzysta, coraz częściej wybierając inne dni - informuje wtorkowa "Rzeczpospolita".

Według danych Selectivv, firmy analizującej dane o użytkownikach urządzeń mobilnych, konsumenci odwiedzający centra handlowe przesuwają zakupy na inne dni tygodnia, również z soboty. Jeszcze w 2018 r. niedziela odpowiadała za 14,5 proc. tygodniowego ruchu klientów w centrach handlowych, zaś w 2020 r. handlowe niedziele to już tylko 11,1 proc.



"Polacy przyzwyczaili się do niedziel wolnych od handlu i nawet gdy istnieje możliwość odwiedzenia galerii handlowych w te dni, to wybierają inne formy spędzania czasu" – powiedział "Rz" dyrektor w Selectivv, Marcin Augustyniak.



Dużo popularniejsze stało się kupowanie w poniedziałek czy piątek. "W dużych miastach wiele osób nadal pracuje w systemie zdalnym, co powoduje, że zakupy można planować inaczej, niż miało to miejsce przed pandemią. Dlatego widać przesunięcia na dni inne niż weekendowe" – zauważył Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego.



Gazeta zwraca uwagę, że w związku z pandemią pojawiło się nowe ograniczenie w handlu: godziny dla seniorów. "Powoduje to dla sklepów straty, dlatego tym bardziej powinien zostać zniesiony zakaz handlu w niedzielę, aby móc te straty niwelować" – oceniła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.