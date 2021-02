Zapasy amerykańskich hurtowników w grudniu wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z listopadem, ponieważ firmy pracowały nad ich zwiększeniem w oczekiwaniu na wyższą sprzedaż i szybsze ożywienie gospodarcze.

Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones i “The Wall Street Journal” prognozowali wzrost o 0,1 proc.

Przedsiębiorcy pozwolili na wyczerpanie zapasów na wczesnym etapie pandemii koronawirusa, ponieważ nie byli pewni tempa sprzedaży. Teraz, gdy stały się zbyt niskie, pracują nad ich odbudową. Sprzedaż hurtowa wzrosła w grudniu o 1,2 proc.

Zapasy dóbr trwałych, takich jak komputery, meble, samochody i drewno, wzrosły o 0,6 proc. Zapasy dóbr nietrwałych, w tym przede wszystkim leków, spadły z kolei o 0,9 proc.

Stosunek zapasów do sprzedaży spadł z 1,31 w listopadzie do 1,29 w grudniu. To najniższy poziom od ponad dwóch lat.

W szczytowym momencie kryzysu wywołanego pandemią w zeszłym roku, wskaźnik sięgał 1,63, czyli najwyższej wartości w historii.