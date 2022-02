Zatrudniasz cudzoziemców? Zaufaj specjalistom

29 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. O ułatwieniach, które z niej wynikają i pułapkach, które nadal czyhają na pracodawców rozmawiamy z Mariyą Kuzenko, zarządzającą działem legalizacji EWL Group.

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Co zyskali pracodawcy dzięki nowej ustawie?

Największe trudności związane ze zorganizowaniem zatrudnienia migrantów dotyczyły czasu, który trzeba było poświęcić na dopełnienie formalności. W tym zakresie sporo zmieniło się na plus. Przede wszystkim do 24 miesięcy został wydłużony okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – najczęściej wybieranej ścieżki zatrudnienia w Polsce. Procedura uzyskania karty pobytu również uległa uproszczeniu. Nowe przepisy nie wymagają już od cudzoziemca przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania ani stabilnego źródła dochodu. Skrócony do 60 dni został również czas na wydanie przez urząd pierwszej instancji decyzji o przyznaniu tego dokumentu. Część procedur została zdigitalizowana, co również powinno przyśpieszyć cały proces urzędowy.

Największe trudności związane ze zorganizowaniem zatrudnienia migrantów dotyczyły czasu, który trzeba było poświęcić na dopełnienie formalności. W tym zakresie sporo zmieniło się jednak na plus – mówi Mariya Kuzenko, zarządzająca działem legalizacji EWL Group.

W treści ustawy pojawiają się jednak pewne nieścisłości, które mogą stanowić kłopot dla pracodawców.

Rzeczywiście, przepisy zawierają kilka pułapek, których istnienia pracodawcy mogą nie być świadomi. Pierwsza z nich to kwestia legalności pobytu pracownika w Polsce w trakcie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia. Okres zatrudnienia różni się często od okresu, w którym pracownik ma prawo do pobytu w naszym kraju. Jeśli pracodawca nie dopilnuje terminu ważności dokumentów, może ponieść konsekwencje w postaci kary finansowej i wydalenia pracownika z Polski. Kolejne utrudnienie to konieczność uzyskania informacji od starosty na temat wysokości stawki zaproponowanej pracownikowi – nie jest jasne w jaki sposób urząd bada rynek i jakimi kryteriami się posługuje. Starosta musi również wystawić oświadczenie o braku bezrobotnych obywateli Polski na lokalnym rynku. Jeśli Urząd Pracy uzna, że są takie osoby, pracodawca musi w pierwszej kolejności przeprowadzić rekrutację spośród nich. Ponadto wszystkie formalności związane z kartą pobytu pracownik musi załatwiać osobiście, droga papierową, do czego konieczne jest odwiedzenie więcej niż jednego urzędu. O ewentualnych brakach w dokumentacji dowiaduje się on w momencie procedowania wniosku i dopiero wtedy może je uzupełnić, co wydłuża czas do rozpoczęcia pracy.

Co radzi pani firmom, aby bezpiecznie odnalazły się w nowych przepisach?

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie całego obszaru legalizacyjnego dużej firmie zewnętrznej – specjalistom w zakresie zatrudniania cudzoziemców. EWL oferuje różnej wielkości pakiety abonamentowe dopasowane do indywidualnych potrzeb pracodawców. Nasi klienci mają pewność, że zostaną bezpiecznie przeprowadzeni przez cały proces legalizacji, nic nie zostanie przeoczone, a pracownik zagraniczny będzie mógł spokojnie wykonywać swoją pracę.