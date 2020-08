Zawody lepszego i gorszego sortu

Skoro nie turystyka, to może branża kurierska? Na brak zajęcia nie narzekają ci, którzy umieją się przekwalifikować.

Gastronomia, hotelarstwo i turystyka to branże najbardziej dotknięte przez pandemię. Choć odżywają dzięki wakacjom, jeszcze długo nie będą rekrutować na masową skalę. Jeśli oferują pracę, to sezonową, dorywczą. A gdzie Polacy powinni szukać stałego zatrudnienia? Najwięcej ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl dotyczy sprzedaży (19 proc.), IT (17 proc.) i finansów (10 proc.). Jest też zapotrzebowanie na pracowników fizycznych (5 proc.), inżynierów i budowlańców(po 4 proc.). Ponadto potrzeba kadrowców i specjalistów od obsługi klienta (po 3 proc.).