Zbyt wiele niewiadomych

Powodem takiego zachowania jest trudny do oszacowania w tym momencie negatywny wpływ wojny w Ukrainie na poziom koniunktury. Notowania ropy pozostają w pobliżu 110 USD w przypadku baryłki WTI i nie wiadomo gdzie może zakończyć się rajd surowców energetycznych, od których Europa jest mocno uzależniona względem Rosji i czy nie będzie zaburzeń w dostawach. Już teraz wiemy, że pojawiają się problemy z dostawami uralskiej ropy. Aktywa uważane za ryzykowne nie lubią niepewności, a ta pozostaje duża. Pogorszenie sentymentu wywołał również pożar elektrowni atomowej w Zaporożu, po rosyjskim ostrzale. Ten został już jednak ugaszony i sytuacja wydaje się być pod kontrolą, choć elektrownia ma być przejęta przez rosyjskie wojsko.

Dziś na chwilę uwaga rynków finansowych odsunie się od sytuacji na Ukrainie ze względu na publikację lutowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Momentum wzrostowe w USA pozostaje silne, co potwierdzały ostatnie odczyty zarówno dotyczące cotygodniowej ilości nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jak i środowy raport ADP. Niepewności dodał jednak wczorajszy spadek indeksu ISM dla sektora usługowego. Ten osunął się do 56.5 pkt. z 59.9 pkt. odnotowanych w styczniu i oczekiwanego wzrostu do 61.0 pkt. Subindeks zatrudnienia spadł natomiast poniżej granicznej wartości 50 pkt. i wyniósł 48.5 pkt. wobec 52.3 pkt. w styczniu. Prognozy wskazują na wykreowanie w lutym 440 tys. miejsc pracy wobec 467 tys. miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia ma natomiast spaść do 3.9% z 4.0%.

Na rynku walutowym dolar pozostaje silny, a kurs EURUSD kreśli nowe minima i dobija do 1.10. Ostatnie wypowiedzi Powella w Kongresie potwierdzają rozpoczęcie w marcu cyklu podwyżek. Dolar jednak sytuacje również jako bezpieczna przystań podczas gdy wspólna waluta traci przez niepewność dotyczącą wojny w Ukrainie.