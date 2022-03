Zespół to nasza największa wartość

INWEMER to firma z wieloletnim stażem, która specjalizuje się w usługach utrzymania czystości i obsługi nieruchomości na terenie całego kraju. Ma ogromne doświadczenie we współpracy z podmiotami zarówno rynku komercyjnego, jak i publicznego. INWEMER jest wśród laureatów rankingu Gazel Biznesu – najdynamiczniej rozwijających się firm – już po raz dziesiąty. O tym, jak wygląda jej dzisiejsza działalność, rozmawiamy z Robertem Warkoczem, prezesem zarządu firmy.

Czym zajmuje się wasza spółka i co wyróżnia was na tle konkurencji?

Zapewniamy w pełni spersonalizowaną i profesjonalną obsługę w obszarze usług FM. Od ponad 30 lat świadczymy usługi utrzymania czystości, a od 10 lat zapewniamy techniczną obsługę nieruchomości dla klientów biznesowych w całej Polsce. Specjalizujemy się w obsłudze klientów sieciowych. Cieszymy się zaufaniem największych instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, które powierzyły nam kompleksową obsługę sieci swoich placówek oraz budynków central. Szacujemy, że obsługujemy ponad 80 proc. obiektów z tej branży. To duża odpowiedzialność, a zarazem ogromne wyróżnienie.

Wyspecjalizowanie się w obsłudze firm posiadających duże sieci placówek na terenie całej Polski było celowe i cieszy nas, gdy klienci potwierdzają, że w tym obszarze trudno znaleźć dla nas konkurencję. Oczywiście obsługujemy z powodzeniem również klientów lokalnych, niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności. To, co umożliwiło nam zapewnienie jednolitego wysokiego standardu usług, to sprawna, kompetentna i doświadczona kadra menedżerska oraz pracownicy. Dlatego właśnie dbamy o nasz zespół składający się z ludzi, z którymi pracujemy nawet po kilkanaście lat. Są oni największą wartością w naszej branży.

Rok 2022 to trzecia dekada istnienia firmy INWEMER i jednocześnie kolejny krok w jej rozwoju. Od 1 lutego jesteśmy częścią międzynarodowej grupy firm należącej do przedsiębiorstwa B+N Referencia Zrt., posiadającej również 30-letnie doświadczenie na węgierskim rynku w sektorze Facility Management. Cały koncern zatrudnia blisko 28 tysięcy osób i obsługuje 20 milionów metrów kwadratowych powierzchni. Nasz partner wykupił w 2021 roku czeskie, słowackie, rumuńskie i węgierskie udziały Grupy ISS. Dzięki obecności grupy B+N również w Słowenii stajemy się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że integracja naszych firm przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju i będzie źródłem korzyści dla naszych klientów.

Co przyczyniło się do sukcesów finansowych waszej spółki w ostatnich latach?

Na sukces naszej firmy złożyło się wiele czynników, których efektem jest sukcesywny i dynamiczny rozwój. Z jednej strony kluczowa była dyscyplina finansowa, z drugiej stały wzrost przychodów ze sprzedaży oraz powiększanie portfela klientów. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju jesteśmy wiarygodnym partnerem dla kontrahentów biznesowych, spółką o ugruntowanej pozycji rynkowej i stabilnej kondycji finansowej.

Prowadzona z powodzeniem od 30 lat działalność gospodarcza w branży utrzymania czystości umożliwiła nam, w trudnym czasie pandemii, zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny w obiektach klientów, utrzymanie wzrostu przychodów oraz przede wszystkim zapewnienie miejsca pracy naszemu zespołowi pracowników, z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni. Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia biznesowe pozwalają nam z optymizmem planować dalszy wzrost sprzedaży i rozwój firmy.

Często podkreślacie, że prowadzicie biznes w sposób odpowiedzialny społecznie...

Podstawą zrównoważonego rozwoju i źródłem naszego powodzenia jest poczucie odpowiedzialności, uczciwość, szacunek, jakimi obdarzamy personel i klientów. Wierzymy, że tylko zachowanie równowagi między dążeniem do sukcesu a utrzymywaniem pozytywnych relacji zarówno z pracownikami, jak i partnerami biznesowymi, a także dbałość o środowisko naturalne, umożliwia jego osiągnięcie.

Ważne są dla nas ekologiczne rozwiązania zarówno przy realizacji usług utrzymania czystości, jak i technicznej obsłudze nieruchomości. Istotne są działania prospołeczne. Angażujemy się charytatywnie, wspieramy fundacje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, poszkodowanych przez los, głównie dzieci. Naszym zdaniem społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być nieodzowną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Jakie są najważniejsze wartości, które ukształtowały waszą firmę?

Mocnym fundamentem rozwoju firmy INWEMER są nasze wartości: rzetelność, odpowiedzialność, zaufanie, oraz elastyczność. Otwarci na potrzeby naszych klientów stajemy się partnerem, nie tylko usługodawcą. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie konsekwencja, wieloletnia praca i zaangażowanie całego zespołu pracowniczego na przestrzeni tych 30 lat.

Teraz, po połączeniu z firmą B+N Referencia Zrt., nie rezygnujemy z dotychczasowego wizerunku i systemu wartości, którymi kierujemy się w prowadzonej działalności biznesowej. Cieszymy się, że nasza marka nadal będzie w czytelny sposób komunikować nazwę naszej firmy, a pomarańczowy kolor wyrażać pozytywną energię, zapał do pracy i ciągłe dążenie do doskonałości.