Zielona transformacja Flying Tiger Copenhagen

Zrównoważona gospodarka leśna, odejście w dużym stopniu od produktów jednorazowego użytku, ograniczenie zużycia plastiku o 50 proc. czy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych aż o 30 proc. – to zaledwie część elementów ambitnego planu zrównoważonego rozwoju, którym chwali się duński gigant sprzedaży detalicznej, Flying Tiger Copenhagen.

Flying Tiger Copenhagen zobowiązał się też do przestrzegania najwyższych standardów inicjatywy „Science Based Targets”, która prowadzi do działań na rzecz klimatu w sektorze prywatnym, umożliwiając organizacjom wyznaczanie celów opartych na nauce, a zmierzających w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Chcemy być liderami w ekologicznej przemianie branży detalicznej. To poważna inwestycja w przyszłość – mówi Martin Jermiin, CEO Flying Tiger Copenhagen.

– Jesteśmy już na ścieżce do realizacji Porozumienia Paryskiego, czyli ważnej misji, która stanowi istotny krok w kierunku zielonej transformacji, jaką przechodzi cały nasz łańcuch wartości. Chcemy być liderami w ekologicznej przemianie branży detalicznej. To poważna inwestycja w przyszłość – mówi Martin Jermiin, CEO Flying Tiger Copenhagen.

Cały łańcuch wartości Flying Tiger Copenhagen przejdzie ambitną zieloną transformację, aby stać się o wiele bardziej zrównoważonym. Do 2026 roku duński gigant sprzedaży detalicznej planuje zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o około 30 proc., a do 2025 roku w swoim asortymencie ograniczy zużycie plastiku o 50 proc. poprzez odejście od produktów jednorazowego użytku.

– Zmianę można zauważyć, wchodząc po prostu do jednego z naszych sklepów. Plastik znika z opakowań, a w procesie produkcji zastępujemy go tworzywem z recyklingu. Wiemy, że konsumenci są bardzo zaangażowani w te kwestie, więc możemy im pokazać, że dokonanie zrównoważonego wyboru nie musi być kosztowne. Nasze działania są dostrzegane, więc uważam, że obraliśmy dobry kierunek. Dowodem na to może być Laur Konsumenta w kategorii „Ekologicznych strategii w biznesie”, który otrzymaliśmy dwukrotnie, również w tym roku – dodaje Igor Kostenyuk, Country Manager marki w Polsce.

Plastik znika z naszych opakowań, w procesie produkcji zastępujemy go tworzywem z recyklingu – mówi Igor Kostenyuk, Country Manager marki w Polsce.

Flying Tiger Copenhagen jest bardzo zaangażowany w UN Global Compact, wykorzystując Cele Zrównoważonego Rozwoju jako kierunek działań. Ponadto zobowiązał się do realizacji konkretnych celów, które zostały zweryfikowane przez wcześniej wymienioną inicjatywę „Science Based Targets”. Wśród założeń znajdują się: zmniejszenie zakresu 1 GHG o około 30 proc. do 2026 z roku bazowego 2019, zwiększenie aktywnego pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z 22 proc. w 2019 roku do 84 proc. do 2026 roku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 GHG, z zakupionych towarów i usług o 40 proc. na milion DKK do 2026 roku w stosunku do roku bazowego 2019.

– Kryzys klimatyczny skłonił dyrektorów generalnych do podjęcia pilnych i zdecydowanych kroków, aby ustalić cele redukcji emisji dla swoich firm zgodnie ze ścieżką 1,5 st. C opartą na nauce. Ruch dążący do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku również szybko się rozwija i tu wzywamy wszystkich liderów biznesu do przyjęcia konkretnych planów, aby zrealizować ten cel – dodaje Sanda Ojiambo, asystentka Sekretarza Generalnego UN Global Compact (wcześniej CEO i Executive Director).

Duński gigant sprzedaży detalicznej zobowiązał się również, by do końca 2022 roku surowiec na wszystkie produkty wykonane z papieru i drewna był pozyskiwany wyłącznie z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Certyfikat FSC na produkty z drewna i papieru oznacza, że zostały one wyprodukowane w odpowiednich warunkach, a podczas ich produkcji uwzględniono np. zużycie wody i bioróżnorodność.

– Wyznaczanie ambitnych celów i dążenie do certyfikacji FSC to najważniejsza rola, jaką mogą odegrać sprzedawcy detaliczni tacy jak Flying Tiger Copenhagen, gdy chodzi o wspieranie odpowiedzialnego leśnictwa na całym świecie. Zabiegając o FSC, przyczyniają się oni do wzmocnienia odpowiedzialnego leśnictwa w dyskusji biznesowej, co oznacza, że w przyszłości więcej lasów otrzyma certyfikaty FSC. Używanie tego symbolu w szerokiej gamie produktów pomaga nam również rozwijać świadomość wśród konsumentów i podkreślać nasz wspólny cel – dodaje Kim Carstensen, International Director w Forest Stewardship Council.

O firmie Flying Tiger Copenhagen to globalna marka detaliczna, powszechnie znana ze swojego wielokrotnie nagradzanego wzornictwa i wyjątkowej gamy produktów. Od dekoracji imprezowych, sprzętu kuchennego, poprzez wspaniałe prezenty dla bliskich, po zabawki dla dzieci. Od czasu otwarcia pierwszego sklepu w Kopenhadze w 1988 roku FTC rozwinął się globalnie, zatrudniając pod koniec 2021 roku około 6000 zaangażowanych pracowników w ponad 858 sklepach w 27 krajach. W 2020 roku uruchomiono pilotażowy sklep internetowy dla klientów z Danii i Szwecji. Następnie w ciągu 2021 roku nastąpiło rozwinięcie e-commerce w Europie. Obecnie Flying Tiger Copenhagen prowadzi swój sklep internetowy na 22 rynkach w Europie i Azji. Ponadto marka uruchomiła model ekspansji franczyzowej i w pierwszych miesiącach 2022 roku otworzyła nowe sklepy na Bliskim Wschodzie, natomiast kolejne ważne umowy franczyzowe są w trakcie realizacji w ramach planów ekspansji.

Flying Tiger Copenhagen ponadto planuje redukcję wyrobów z tworzyw sztucznych o 50 proc. do 2025 roku, co przyczyni się do ograniczenia ich asortymentu o aż ok. 34 miliony produktów jednorazowego użytku oraz pozwoli zaoszczędzić co najmniej 5 tys. ton plastiku rocznie, zaczynając od 2026 roku. Dodatkowo w ciągu trzech lat FTC chce, by połowa produktów wytwarzana była z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Natomiast jeszcze w tym roku firma wprowadzi w 100 proc. ekologiczne materiały marketingowe, zamontuje w sklepach meble w pełni nadające się do recyklingu, a 50 proc. zużywanej przez nią energii będzie pochodziła z własnej działalności.

– Nauka mówi jasno: aby ograniczyć katastrofalne skutki zmian klimatu, musimy zapewnić, że ocieplenie planety nie przekroczy 1,5 st. C. Ambicje są wysokie, jednak można je osiągnąć, bowiem to właśnie cele oparte na nauce dają firmom plan ich osiągnięcia. Korporacje na całym świecie mają bezprecedensową szansę bycia na samym czele przejścia do gospodarki o zerowej emisji netto. Na to nie ma czasu do stracenia – kończy Paul Simpson, dyrektor generalny CDP.

Adrian Morel