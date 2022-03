Złom na wagę złota

Tomaszowska firma Global Metal zaczynała od skupu i przerobu kompresorów. Nadal jest jedną z nielicznych w kraju, które się tym zajmują.

Global Metal to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży odpadowej, choć pod obecną nazwą działa od maja 2017 r.

Specjalizacja

– Stworzyliśmy instalację, która pozwala na przerób w procesie R12 i R13 odpadu złomu w postaci kompresorów od lodówek. Do 2019 r. zajmowaliśmy się tylko przerobem kompresorów, a potem zaczęliśmy przerabiać także złom cewki odchylającej od telewizorów, silników od pralek oraz kabli aluminiowych, aluminiowo-ołowianych oraz miedzianych. W 2020 r. rozszerzyliśmy swoją działalność o handel metalami kolorowymi oraz złomem stalowym – mówi Dominik Burian, prezes zarządu Global Metal Sp. z o.o.

Global Metal ma wszystkie niezbędne decyzje środowiskowe do prowadzenia działalności związanej z handlem oraz przerobem złomu metali kolorowych, a także certyfikaty potwierdzające, że wszystkie procesy związane z magazynowaniem i odzyskiem są wykonywane w należyty sposób.

Jak informuje, obroty jego firmy w 2021 r. wyniosły ponad 55,7 mln zł.

W zakładzie przerobu złomu znajdującym się w Tomaszowie Mazowieckim Global Metal dysponuje imponującą powierzchnią magazynową – ponad 5 tys. mkw. oraz infrastrukturą techniczną pozwalającą na przerób i składowanie ponad 10 tys. ton złomu metali kolorowych rocznie.

Spółka może się także pochwalić dużym i nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na szybką i profesjonalną obsługę dostawców. Nie bez znaczenia jest własne zaplecze logistyczne – kilka samochodów samozaładowczych typu hakowiec oraz ponad 50 specjalistycznych kontenerów.

Klientami Global Metal są przede wszystkim punkty skupujące złom. Firma odbiera metal do przerobu także z wielu stacji demontażu pojazdów, firm produkcyjnych i firm świadczących usługi obróbki skrawaniem. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim organizuje też zbiórkę odpadów oraz elektrośmieci na terenie powiatu. Bierze także udział w przetargach organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego, PGE, KGHM Metraco czy Tramwaje Warszawskie.

Co zyskują klienci oprócz pozbycia się złomu?

– Oferujemy rozbiórki budynków i hal oraz własny transport materiałów. Przekazując je do nas, klient ma pewność, że złom zostanie przetopiony i użyty ponownie do produkcji, ale nie porzucony na dzikim wysypisku w lesie – mówi Dominik Burian.

Pozyskany złom trafia do sortowni w Tomaszowie, gdzie jest klasyfikowany do odpowiednich asortymentów złomowych. Jeżeli są to metale nadające się do przerobu, trafiają na linię przerobową i w procesie recyklingu R12 i R13 odzyskiwane są z nich metale kolorowe, takie jak miedź, aluminium, stal, ołów. Jeżeli po sortowaniu są to odpady tzw. czyste, czyli takie, które mogą być przetopione, trafiają bezpośrednio do odlewni, hut lub do innych firm, które zajmują się przerobem metali.

Klienci z Europy

– Kontrahentami Global Metal są największe spółki w całej Europie. Handlujemy z Holandią, Niemcami, Czechami, Słowacją, Rumunią, Węgrami, Włochami, Grecją i Hiszpanią – wymienia prezes Burian.

Firma korzysta ze zdobyczy techniki, posiada linię technologiczną do rozdrabniania i kruszenia odpadów w kruszarkach dwuwałowych i młynach. Ma też linię do granulacji kabli i separatory do oddzielenia stali oraz aluminium od miedzi.

– Posiadamy wszystkie niezbędne decyzje środowiskowe do prowadzenia działalności związanej z handlem oraz przerobem złomu metali kolorowych. A ponieważ przykładamy dużą wagę do ochrony środowiska, zdobyliśmy certyfikaty potwierdzające, że wszystkie procesy związane z magazynowaniem i odzyskiem są wykonywane w należyty sposób – zapewnia Dominik Burian.

Firma dba także o przejrzystość pod względem prawno-podatkowym. Od swoich kontrahentów otrzymuje wszystkie dokumenty potrzebne w tego typu działalności, czyli zaświadczenie NIP, zaświadczenie REGON, dane z KRS i zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z należnościami, a także wszystkie decyzje środowiskowe.

Jak dodaje prezes Burian, profesjonalizm jego firmy podkreśla także wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wg norm PN – EN ISO 9001:2015 oraz PN – EN ISSO 14001:2015.

– Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi kontrahentami, zapraszamy do kontaktu – mówi Dominik Burian.