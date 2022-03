Złoto najdroższe od ponad 1,5 roku

Cena złota rosła w poniedziałek, bo najdroższa ropa od 14 lat wzmogła obawy inflacji i “jastrzębiego” Fed.

Wiadomością dnia były plany amerykańskiej administracji wprowadzenia embarga na rosyjską ropę. To wywindowało cenę surowca do najwyższej wartości od 2008 roku. Inwestorzy obawiają się stagflacji, bo przy utrzymującej się wysokiej inflacji spodziewają się hamowania wzrostu gospodarczego wynikającego z podwyżek stóp przez Fed. To wraz z trwającą od prawie dwóch tygodni wojną na Ukrainie skłania wciąż inwestorów do przenoszenia pieniędzy do „bezpiecznej przystani” złota. W poniedziałek jego kurs dochodził nawet do 2007 USD. Ostatecznie na zamknięciu sesji cena uncji kruszcu z kwietniowych kontraktów rosła o 1,5 proc. do 1995,90 USD. To najwyższy kurs na zamknięciu sesji od sierpnia 2020 roku.