Złoto najtańsze od dwóch miesięcy

Cena złota spadała w poniedziałek pomimo nastrojów risk-off na rynkach.

Wzrost obaw spowolnienia globalnej gospodarki spowodował odpływ pieniędzy do „bezpiecznych” przystani. Inwestorzy wybierali jednak przede wszystkim przecenione w minionych tygodniach obligacje oraz dolara amerykańskiego, którego indeks znalazł się w poniedziałek najwyżej od marca 2020 roku. Złoto nie skorzystało na wzroście awersji do ryzyka. Częściowo może za to odpowiadać mocniejszy dolar, który powoduje, że notowany w nim kruszec jest mniej atrakcyjny dla inwestorów posługujących się słabnącymi wobec „zielonego” walutami.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z lipcowych kontraktów spadał o 2,0 proc. do 1896 USD. To najniższy kurs zamknięcia wiodącego kontraktu od 25 lutego. Złoto staniało w poniedziałek tyle co przez cały miniony tydzień.

