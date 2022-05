Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena złota spadła we wtorek z powodu dalszego umacniania się dolara amerykańskiego.

Dolar umacnia się, co powoduje, że dla inwestorów posługujących się innymi walutami notowane w nim aktywa stają się mniej atrakcyjne. Wycenie złota nie pomógł w takich okolicznościach nawet spadek rentowności obligacji. Staniało we wtorek czwartą sesję z rzędu. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z czerwcowych kontraktów spadał o prawie 1 proc. do 1841 USD. Jest najtańsze od 10 lutego 2022 roku.